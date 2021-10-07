ياسمين صبرى: مسلسل”حلم ليل” فكرتى فقط ويكتبه محمد عبد المعطى

خرجت الفنانة ياسمين صبرى لتوضيح حقيقة التصريحات المنقولة من حوارها مع احدى المجلات الأجنبية، بشأن كتابتها لسيناريو مسلسلها الجديد "حلم ليل" الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث كتبت عبر ستورى حسابها بموقع "انستجرام" "تنبيه.. تصريحات ياسمين صبرى بخصوص مسلسلها القادم لم تنقل بالشكل الصحيح.

وأكدت ياسمين أن المسلسل فكرتها ويكتب السيناريو والحوار محمد عبد المعطى وكل الأخبار التي يتم تداولها أنه من كتابتها هي أخبار مغلوطة وغير دقيقة".