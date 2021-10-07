خرجت الفنانة ياسمين صبرى لتوضيح حقيقة التصريحات المنقولة من حوارها مع احدى المجلات الأجنبية، بشأن كتابتها لسيناريو مسلسلها الجديد "حلم ليل" الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث كتبت عبر ستورى حسابها بموقع "انستجرام" "تنبيه.. تصريحات ياسمين صبرى بخصوص مسلسلها القادم لم تنقل بالشكل الصحيح.
وأكدت ياسمين أن المسلسل فكرتها ويكتب السيناريو والحوار محمد عبد المعطى وكل الأخبار التي يتم تداولها أنه من كتابتها هي أخبار مغلوطة وغير دقيقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسمين صبرى: مسلسل”حلم ليل” فكرتى فقط ويكتبه محمد عبد المعطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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