4 أدباء أفارقة فازوا بجائزة نوبل فى الأدب
عادت جائزة نوبل فى الأدب مرة أخرى إلى كاتب أفريقى بعد 18 سنة من الحصول عليها، بعدما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية، مؤخرا، منح جائزة نوبل فى الأدب للعام الحالى 2021 للتنزانى عبد الرزاق جرنة لإسهاماته البارزة فى مجال الأدب.
ومن بين أكثر من 100 أديب تم تكريمهم منذ تأسيسها إلى اليوم، كان لشخصيات أفريقية متنوعة نصيب من الفوز بالجائزة، حيث سبق التنزانى عبد الرازق جرنة، 4 أدباء أفارقة فى الحصول على جائزة نوبل فى الأدب، نتعرف عليهم وعلى السنوات التى فازوا فيها من خلال هذا التقرير:
- فى عام 1986 حصل النيجيرى "وول سوينكا" على جائزة نوبل للأدب، وبذلك يصبح أول فائز أفريقى وأول شخصية سوداء تحصل على هذه الجائزة.
- فى عام 1988 فاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل للأدب، وهو أول شخص من شمال أفريقيا وأول أديب عربى مسلم يفوز بجائزة نوبل فى الأدب.
- فى عام 1991 فازت الروائية الجنوب أفريقية نادين غورديمر، التي حازت أعمالها "على خدمة الإنسانية المتميزة"، بجائزة نوبل للأدب، وقد استخدمت قلمها لإدانة نظام الفصل العنصري، وهى أول امرأة أفريقية بيضاء تفوز بجائزة نوبل.
- فى عام 2003، منحت جائزة نوبل للأدب للكاتب الجنوب أفريقي جون ماكسويل كوتزي، الذي كشف في العديد من عمليات الاستقصاء التواطؤ المثير للغرابة في التبعية.
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