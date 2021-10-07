أيتن عامر تحذر من المسلسل الكوري (squid game): “خطر على الأطفال”

ابو ظبي - احمد الجزار - حذرت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، من مشاهدة الأطفال للمسلسل الكوري «squid game».

وكتبت أيتن: «المدرسة باعتين email بيحذروا فيه من مسلسل squid game وبيقولوا إنه مشاهدته خطرا على الأولاد وبيطلبوا مساعدة الأهالي في السيطرة على الموضوع لأن الفكرة بتاعة اللعبة اللي في المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والولاد بيلعبوها، المسلسل الظاهر إنه عنيف فعلا؛ لأن الدنيا مقلوبة بسببه».

وشاركت الفنانة َيتن عامر مؤخرا في حكاية «وأنا قبلت»، ضمن سلسلة حكايات مسلسل زي القمر.

وتدور أحداث الحكاية حول ارتباط شاب وفتاة رغم فارق العمر بينهما؛ إذ أنه يصغرها بـ10 سنواتٍ، لكن العلاقة تُتوج بالزواج في النهاية، وتتحدى أسرتها من أجل إتمامه، رغم أنها كانت متزوجة من رجل يكبرها بـ25 عاما.

حكاية «أنا قبلت»، بطولة أيتن عامر، وتيام مصطفى قمر، وعابد عناني، ومحسن منصور، وأسامة عبدالله، ولبنى ونس، وعزت زين، وشريف الغريب، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف، وإخراج معتز حسام.