ابو ظبي - احمد الجزار - نفت الفنانة ياسمين صبري ما تم تداوله في الساعات الماضية حول تأليفها لمسلسلها الجديد في رمضان 2022، وذلك عبر صفحتها بموقع تويتر نشرت صبري صورة من غلاف مجلة “بازار” كُتب عليها “تنبية، تصريحات ياسمين صبري بخصوص مسلسلها القادم لم تُنقل بالشكل الصحيح، المسلسل فكرة ياسمين صبري وكتابة المؤلف محمد عبد المعطي، وكل الأخبار التي يتم تداولها أنه من كتابتها هي أخبار مغلوطة وغير دقيقة”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من ياسمين صبري على أنباء كتابتها سيناريو مسلسلها الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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