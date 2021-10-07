على طريقة عادل إمام.. شخص يتزوج 33 مرة كمحلل شرعي مجانًا ويشترط الدخول بها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - محلل شرعي لرد المطلقات للزواج الأول مجانا لوجه الله.. اسم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنشأها شاب يٌدعى محمد الملاح، ليعمل كمحلل شرعي لعودة المطلقات لأزواجهن، على غرار دور الفنان عادل إمام في مسرحية «الواد سيد الشغال» وأيضًا بفيلم «زوج تحت الطلب».

الإعلامي شريف عامر استضاف «الملاح» خلال حلقة اليوم من برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مؤكدا أنه تزوج كمحلل 33 مرة، لافتًا إلى أنه لا يقدم هذه الخدمة المجانية لأي زوجة: «مبعملهاش لأي حد، لازم يكون معرفة شخصية أو لحد أعرفه شخصيا» معللًا سبب ذلك بأن «بيوت كتير بتتخرب».

وأوضح محمد الملاح، أنه ينفذ هذا الفعل مجانًا وبدون مقابل: «بدون مقابل لو عملت كده بمقابل يبقى بعمل حاجة غلط، ولما أعمل كده الأسرة دي بترجع لبعضها».

وأشار «الملاح» إلى أنه يتزوج زواج شرعي كامل بأركانه كافة، ويرفض الحصول على أموال لعدم الدخول على الزوجة الجديدة ليكون الزواج شرعيًا: «كان بتعرض عليا فلوس عشان أشيل بند إني ادخل بيها لو عملت كده يبقى ضد الدين أساسا» لافتًا إلى أنه بدأ يعمل كمحلل للزوجات منذ عامين، تزوج خلالها وطلق 33 مرة، مشيرًا إلى أنه يعمل كمحاسب في إحدى الشركات.

وحكى محمد الملاح تفاصيل أول تجربة له؛ إذ كان يجلس مع أصدقائه، وعرف أن صديقة صديقته طلقها زوجها، واقترح أن تبحث الزوجة محلل ويتزوجها، وبدورها اقترحت عليه الأولى أن يتزوجها: «قالت لي متتجوزها أنت وتعمل خير، وأنا قولت لها أنتي بتهزري ولا بتتكلمي جد، وكنت أعرف الزوجة وكانت صاحبة زميلتي في الشغل وعملت كده وروحت اتجوزتها جواز مكتمل الأركان، وبعدها بيومين طلقتها».

وحكى «الملاح» عن ثاني مرة تزوج فيها كمحلل: «تاني مرة عن طريق ناس اصحابي وعن طريق الفيسبوك»، لافتًا إلى أن هناك واقعة زواج حدثت بعدما اقترحت عليه زوجته أن يتزوج صديقة لها، ويكون كمحلل لترجع لزوجها، وهو ما حدث بالفعل، ثم طلقها.

وأكد محمد الملاح، أنه يوافق أن تتزوج زوجته «محلل»، حال طلاقها منه 3 مرات، مشددًا على قبوله أن تتزوج غيره زواجا كامل لترجع له، بسبب رغبته في عودتها إليه.

وأكد محمد الملاح، أنه سيتوقف عن عمله كمحلل، حال أفتت دار الإفتاء المصرية بحرمة هذا الفعل وعدم جواره: «لو دار الإفتاء المصرية قالت لي إن اللي بعمله غلط هيبقى غلط، بس أنا هروح دار الإفتاء ولو قالت غلط يبقى غلط»، معتبرًا أن الواقع أسواء بكثير في مشكلات الأسر والطلاق.

وأوضح «الملاح» أنه لم يقابل أي زوجة من الـ33 اللاتي تزوجهن رفضن الطلاق منه، وطلبن البقاء معه مطلقًا.

ونوه محمد الملاح، إلى أن أطول فترة زواج بقيت معه 10 أيام، وكان يتردد على الزوجة بانتظام، مشيرًا إلى أن الـ33 زوجة لم تحمل أي منهن، لافتًا إلى أن الزوجات كانوا «بيعملوا استعدادهم»، إشارة لاستخدامهن وسائل منع الحمل.

وأشار «الملاح» إلى أنه يحتفظ بـ33 عقد زواج، ومثلهم طلاق على هاتفه المحمول، معتبرًا أن الموضوع قد يستغربه أي شخص.

وأكد المحلل الشرعي، أنه لم يفعل شيء ضد القانون، مشيرًا إلى أنه سأل مأذون وأخبره أن هذا لا يخالف الشرع، لافتا إلى أن البعض نصحوه بالابتعاد عن هذه الفعل، وأخبروه أن ما يفعله خطأ.

ونوه إلى أنه متزوج من يونانية، وأنجب منها طفلا عمره 6 سنوات، وأخرى مصرية تعيش معه حتى الآن.