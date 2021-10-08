تجديد حبس نجل شاروخان 14 يوما في قضية حيازة المخدرات ومحاميه يكشف التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - ومددت محكمة مومباي حبس آريان خان، 14 يوما على ذمة التحقيقات بعد تورطه في قضية حيازة المخدرات.

ويتواجد الآن آريان خان في سجن مومباي المركزي.

وجاء رفض المحكمة للطلب بعدما عثرت الشرطة على محادثات بين “أريان” وتجار مخدرات، مما يشير إلى تورطه في القضية.

وكشف ساتيش مانيشيندي، محامي آريان خان، كواليس التحقيقيات مع نجل الممثل الشهير في تصريحات لوسائل الإعلام الهندية للمرة الأولى منذ إلقاء القبض على موكله، وقال إنه لم يتم استجواب آريان سوى أول يوم فقط، وعلى مدار الأيام التالية لم يتم التحقيق معه، واستنكر رفض المركز الوطني الهندي، الإفراج عن موكله بكفالة واستمرار حبسه احتياطيا؛ مستنداً إلى عدم وجود سوابق لدى المتهم، والجريمة المتهم فيها ليست خطيرة، مؤكدا أن ما يحدث مع نجل الفنان العالمي ما هو إلا محاولة تشهير.

وقال محامي نجل شاروخان، إن آريان نفى امتلاكه للمخدرات عند سؤاله من قِبل رجال التحقيقات، كما أنه بتفتيش حقيبته وجيوبه، بالإضافة إلى الاطلاع على هاتفه ولم يتم العثور على أي شيء يدينه، متابعا: «تم إجراء فحصين لبيان تعاطيه المخدرات وكانت النتيجة سلبية، ومع ذلك هناك إصرار على إجراء فحص للمرة الثالثة».

وأوضح المحامي الهندي، أن جميع الأدلة تشير إلى براءة آريان، والبالغ من العمر 23 عاما، ولكن هناك محاولات مستميته لإدانته، مشيرا إلى وجود شبهة تشهير به لأنه نجل ممثل عالمي بحجم شاروخان.

وكانت قوات مكافحة المخدرات في الهند احتجزت الأحد الماضي، آريان خان، وآخرين لاستجوابهم بعد تواجدهم على متن سفينة الإمبراطورة السياحية التي تم تداول مواد مخدرة بها.

وداهمت قوات مكافحة المخدرات الحفل الذي أقيم على متن السفينة السياحية، وقبضت عليه وعلى 7 آخرين كانوا في حالة هذيان.

يذكر أن آريان هو الابن الأكبر لشاروخان يبلغ من العمر 23 عاما، ولديه شقيقان.