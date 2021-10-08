نوبل للسلام 2021 لصحافيين: فيليبينية وروسي

نوبل للسلام 2021 لصحافيين: فيليبينية وروسيحصل صحفيان أثار عملهما غضب السلطات في روسيا والفلبين على جائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة تكريما للحق في حرية التعبير الذي وصفته اللجنة المانحة للجائزة بأنه معرض للخطر في مختلف أنحاء العالم.

وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس-أندرسن في مؤتمر صحفي إن الصحفية الفلبينية ماريا ريسا والصحفي الروسي دميتري موراتوف حصلا على الجائزة “لنضالهما الشجاع من أجل حرية التعبير في الفلبين وروسيا”.

وأضافت “وهما من ناحية أخرى يمثلان جميع الصحفيين الذين يدافعون عن هذه المُثُل في عالم تواجه فيه الديمقراطية وحرية الصحافة أوضاعا صعبة بشكل متزايد”.

وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها صحفيون على الجائزة منذ أن فاز بها الألماني كارل فون أوسيتسكي عام 1935 لكشفه عن برنامج بلاده السري لإعادة التسلح بعد الحرب.

وقالت رايس أندرسن “تعمل الصحافة الحرة المستقلة القائمة على الحقائق على الحماية من إساءة استخدام السلطة والأكاذيب والدعاية للحرب”

وستمنح جائزة نوبل للسلام في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، في ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل الذي أسس الجوائز المرموقة في وصيته عام 1895.

تهنئة الكرملين

وعقب الإعلان هنأ الكرملين دميتري موراتوف رئيس تحرير صحيفة “نوفايا غازيتا” الروسية المستقلة، بفوزه بجائزة نوبل للسلام على جهوده في حماية حرية التعبير.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين للصحافيين “نهنئه. إنه موهوب وشجاع، ومتمسك بمبادئه”.

موراتوف البالغ من العمر 59 عامًا هو أحد أكثر الصحافيين الروس الذين يحظون بالتقدير. وهو شغل، منذ عام 1995، عدة مرات منصب رئيس تحرير نوفايا غازيتا التي شارك في تأسيسها الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف في عام 1993.

نوفايا غازيتا هي واحدة من وسائل الإعلام القليلة المتبقية التي تنتقد الرئيس فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن موراتوف قوله بعد الإعلان عن الجائزة “لا يمكنني أن أستأثر بكل الفضل في ذلك. الفضل يرجع إلى نوفايا جازيتا. إنه يرجع إلى من ماتوا وهم يدافعون عن حق الناس في حرية التعبير”.

منذ عام 2000، قُتل ستة من الصحفيين والمساهمين في الصحيفة على خلفية عملهم بمن فيهم الصحافية الاستقصائية الأبرز من بينهم آنا بوليتكوفسكايا.

والخميس، ترأس موراتوف في مقر تحرير الصحيفة حفل تكريم بوليتكوفسكايا التي قُتلت قبل 15 عامًا.

كانت بوليتكوفسكايا من أشد المنتقدين لبوتين وحروب الكرملين في الشيشان وقُتلت بالرصاص في 7 تشرين الأول (كتوبر) 2006، في مدخل مبنى شقتها في وسط موسكو، وكانت تبلغ من العمر 48 عامًا.

…وتهنئة دولية

وهنأ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصحفية الفلبينية ماريا ريسا والصحفي الروسي دميتري موراتوف لفوزهما بجائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة، وقال إن هذا “إقرار بأهمية عمل الصحفيين في أكثر الظروف صعوبة”.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في إفادة للصحفيين في جنيف “على مر الأعوام شهدنا زيادة في الهجمات التي تستهدف الصحفيين وخلال الإغلاق المرتبط بكوفيد-19 أيضا”.

وأضافت “اعتقد أنني اتحدث نيابة عن المفوضة السامية ميشيل باشيليت عندما أهنيء كل الصحفيين الذين يقومون بعملهم كي نستمر في معرفة ما يحدث حولنا ولتوصيل أصوات الضحايا في كل مكان”.