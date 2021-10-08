سهير رمزي: كنت سبب خراب بيت أهلى ولم أعرف عدد زيجاتي ولو قبلت أخواتي مش هعرفهم (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حلت الفنانة سهير رمزي ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج «السيرة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، وتحدثت خلال اللقاء عن طفولتها وأسرتها ووالدها وأخواتها، وزيجاتها وأبرز ما ذكرته سهير رمزي نرصده لكم كما يلي:

– كانت سببًا في خراب بيت أهلها في طفولتها نتيجة «دلعها الزائد عن الحد»: «لما كان عندي 13 سنة، بابا شخط فيا جامد وقاللي اطلعي بره فرحت قلت لماما إني دخلت لقيته بيبوس واحدة، وضربني وزقني بره الأوضة، وكذبت وكبرت الحكاية رغم أنه هو معملش كده، وشغل الطفولة ده خرب البيت».

– لم تر والدها طوال حياتها: «بعد ذلك الموقف لم أره أبدا في حياتي، ولكن اعتذرت له بعد وفاته عندما ذهبت لمدفنه من أجل ذلك فقط، روحتله المقابر في بورسعيد وقريتله الفاتحة وقلتله سامحني إني قولت كده في يوم من الأيام، ولكن أنت كنت قاسي عليا، ومع كل ده أنا بردو سامحتك، وكنت عارفة إنه تعبان قبل وفاته ولكن مروحتلهوش».

– والدها كان متابعا لأعمالها، «أنا اللي بلغني إنه كان بيتفرج على الأفلام بتاعتي ويقعد يبكي، ومكنتش أعرف هو بيبكي علشان أنا بقيت ممثلة ولا علشان هو غلطان في حقي، الله أعلم».

– كان لديها مشاكل في الميراث حيث أخبر والدها أخواتها أن لها في ميراثه، لكن والدتها رفضت أن تأخذ نصيبها من ميراث والدها، «ماما رفضت وقالتلي لأ، إحنا مخدناش منه حاجة وهو عايش وأنتي مش محتاجة، واتنازلت فعلا عن أي حاجة استحقها، وساعتها جالي 3 إخوات ودي كانت المرة الوحيدة اللي شوفتهم فيها، ولو شوفت إخواتي في الشارع مش هعرفهم، أتمني إني أشوفهم وأحضنهم ويكونوا جنبي، هما يقدروا يوصلولي ولكن أنا مقدرش أوصلهم».

– كانت تعامل زوج والدتها على أنه والدها لأنهما تزوجا وعمرها 6 أشهر، فلم تعلم أنه ليس بأبيها إلا عندما كبرت ووصلت إلى سن العاشرة، وفوجئت بانفصالهما: «كنت أسجل اسمه على أنه والدي على كراسات المدرسة، كان لديه 6 أبناء، ويعاملها كابنته، كان راجل طيب أوي، وفجأة صحيت من النوم لقيت ماما انفصلت عنه وعرفت ساعتها إنه مش بابا ولا دول إخواتي».

– لم تستطع الاتصال بزوج والدتها بعد انفصالها عنه، «مكنش عندي القوة إني أواجهه أو أقوله أنت إزاي مش أبويا، ولما كنت بصور في باريس عرفت إنه توفي ونزلت فورا لعزاه، قبل عزاه كنت بشوفه واشتغلت معاه وعملتله أفلام، وكنت باستمرار معاه وجنبه».

– علاقتها مع والدها كانت متوترة، «لما رجعنا عيشنا مع أبويا فترة قبل الطلاق للمرة الثالثة مقدرتش أقوله ليه مكنتش بتسأل عني، وهو كان جامد أوي في عواطفه، ولو كان قالي وهو عايش أبطل شغل تمثيل كنت هطلع عن طوعه، وأكتر اسم بحبه سهير بنت درية، وماما بالنسبة ليا أمي وبنتي وتوأمي وكل حياتي».

– لم تكن أبدا تحب تربية القطط، وعندما حصلت على قطة واحدة وصل عددهم حاليا لـ33 قطة.

– مش عارفة اتجوزت كام مرة لكن كان لازم كلهم يكون بالحلال وأحصت 8 زيجات لها.

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