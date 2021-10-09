نجل فضل شاكر: “راغب علامة قلقان من عودة والدي للغناء ولا أعتبره سوبر ستار” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - شن محمد شاكر، ابن الفنان اللبناني فضل شاكر، هجوما حادا على المطرب راغب علامة، حيث رفض وصفه بالسوبر ستار.
وقال محمد شاكر خلال لقائه ببرنامج “مع تمام”، على قناة “الجديد” إن راغب علامة تخلى عنهم في أزمة فضل شاكر الأخيرة، وأن تصريحاته لم تكن منضبطة بحقنا وليس لها أساس من الصحة.
وأضاف أن راغب علامة فنان ولديه جمهوره، لكنه قد لا يكون سوبر ستار، وتلك التسميات كلام فاضي، قائلا: “ويعني أيه سوبر ستار ومنين بيصرفوها”.
أشار ابن فضل شاكر إلى أن راغب علامة خائف من عودة والده للغناء، قائلا: “راغب علامة قلقان من عودة فضل شاكر إلى الساحة الفنية، وغلط كتير في حقنا وما عندنا مشكلة نتصالح معه، بس الأهم هو يتصالح مع نفسه، وأغنية اللي باعنا تليق عليه”.
يذكر أن “فستان الحلوة” أحدث أغنيات فضل شاكر وطرحها الأيام الماضية فهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد.
وطرح محمد فضل شاكر الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية الشبابية، بعنوان “خبرهن على” من كلمات وألحان وائل الأشقر وتوزيع ومكس وماستر عمر الصباغ .
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