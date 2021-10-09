15 أكتوبر.. محمود العسيلي يحيى حفلاً على مسرح الزمالك

يحيي الفنان محمود العسيلي حفلاً غنائيًا على مسرح الزمالك يوم الجمعة الموافق 15 من أكتوبر، فى تمام الساعة السابعة مساءً، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، وسيقدم العسيلي خلال الحفل باقة متنوعه من أغانيه الذى يحبها جمهوره.
وكان قد طرح المطرب محمود العسيلى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "قلقان"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود عسيلي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.
وطرح أيضًا أغنية تحمل اسم "على خدك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، والكليب من إخراج رونا العريان.
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