اليوم .. ختام فعاليات مهرجان المسرح القومي بدار الاوبرا

يختتم مهرجان المسرح القومي، فعالياته اليوم السبت بحفل مقام على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.

ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن بعدما شهن حفل الافتتاح نجاح كبير.

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري سيعلن خلاله عن جوائز الدورة الـ 14 التي تنافس عليها 33 عرضا مسرحيا وسيعلن رئيس لجنة التحكيم الفنان الدكتور أحمد حلاوة خلال كلمته عن توصيات لجنة التحكيم التي تشكلت من كل من : المخرج محمد عمر، الفنان مفيد عاشور، الموسيقار علي سعد، الفنان والمخرج وليد عوني ، مهندس الديكور أيمن أنور، الكاتب المسرحي السيد محمد علي .

وكانت الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، قد انطلقت بإقامة حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح.

وكرّم المهرجان في دورته الحالية عددا من كبار نجوم المسرح المصري من بينهم النجمة الكبيرة إلهام شاهين، والفنان القدير فاروق فلوكس، والفنان القدير سامي مغاوري، واسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، واسم الفنان الراحل سمير غانم.