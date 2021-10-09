ياسمين صبري تظهر بإطلالة مشرقة فى أحدث جلسة تصوير

نشرت النجمة ياسمين صبري ، فيديو جديد لها ، في أحدث جلسة تصوير لها نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام”، حيث بدت بإطلالة مشرقة.
وظهرت ياسمين صبري ، في الفيديو من كواليس جلسة التصوير إلى إقامتها فى إحدى جزر إيطاليا على متن قارب، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها منسدلا.
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