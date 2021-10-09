حملة يدشنها ناشطون تمنع سعد المجرد من الظهور الإعلامي في مصر

تراجعت قناة مصرية عن بث حلقة كان من المقرر أن يشارك فيها الفنان المغربي سعد لمجرد تزامنا مع حملة قوية دشنها ناشطون طالبوا فيها بطرده بسبب اتهامات التحرش التي طالته.

وتصدر وسم "مش عايزين سعد لمجرد في مصر" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تزامنا مع الإعلان عن عزمه حضور حلقة ضمن برنامج "سهرانين" الذي يبث على قناة "أون تي في" الخاصة.

وكان من المقرر عرض الحلقة التي سيشارك فيها لمجرد مع الفنان أمير كرارة، مساء الأربعاء، إلا أنه تم تأجيلها دون أي توضيح من قناة البث.

وخلال الأيام الماضية، انطلقت وسوم عدة وحملات غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة القناة بعدم استضافة لمجرد بسبب اتهامات الاغتصاب والتحرش الجنسي الموجهة إليه.

والحملة دشنها مناهضون للتحرش عبر "تويتر" وساندها كثير من النشطاء وليست الأولى التي يتم إطلاقها ضد لمجرد، حيث دشن مصريون حملات سابقة رافضة لإحيائه حفلات في مصر، أو استضافته إعلاميا.

وتعرض سعد لمجرد في شهر أكتوبر 2020 لحملة وصفت بـ"العنيفة" باعتباره متهما في 3 قضايا اغتصاب في الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب، وشارك في الحملة عدد من الفنانات بينهن مايان السيد، وعايدة الكاشف.

وألقي القبض على سعد لمجرد أول مرة للاشتباه في ضربه امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010، وبعدها بست سنوات، اتهم بالاعتداء الجنسي على فرنسية تدعى لورا بريولا، وفي خريف 2018 اتهم من جديد باغتصاب فتاة على شاطئ الريفيرا بفرنسا.

ورغم ذلك حققت أغنياته التي كانت تصدر وسط كل هذه الاتهامات أرقام مشاهدة واستماع قياسية.

وحسب ما أفادت "بي بي سي" يسود اعتقاد لدى محبي المغني المغربي بأن شهرته الواسعة عربيا وأوروبيا تسببت في تعرضه لـ"مؤامرة" إذ "تتدخل مجموعات لمنع إحيائه لحفلات عالمية حتى لا تزيد شهرته".

وهناك من جمهوره من يقول إن النساء اللائي اتهمنه باغتصابهن "فعلن ذلك طلبا للشهرة من خلال استغلال شهرة سعد لمجرد".