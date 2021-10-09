بعد ابو احمد.. صولا عمر تطرح أغنيتها الجديدة بعنوان ”مقصودة”

أطلقت الفنانة الشابة صولا عمر، أغنيتها الجديدة بعنوان "مقصودة". وفي وقت سابق، أعلنت صولا عمر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن أغنيتها الجديدة بطريقتها الخاصة، قائلة: "صوا فيه حوار جاي ادعولي أو اعملولي أن فولو عشان حواراتي كترت".

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