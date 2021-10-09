مصر تشارك في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الاردنية بالاوركسترا السيمفوني

بترشيح من الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يشارك اوركسترا القاهرة السيمفونى التابع لدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر فى الاحتفال بمئوية تاسيس المملكة الاردنية الهاشمية وذلك في العاصمة عمان خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري حيث يقدم حفلا بقيادة الموسيقار الاردنى الدكتور هيثم سكرية وبمشاركة اوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى والمطربة غادة عباسى ويتضمن سيمفونية المملكة الاردنية الهاشمية من تاليف قائد الحفل وكلمات على البتيرى . تاتى مشاركة السيمفونى المصرى فى الاحتفال باعتباره الاوركسترا العربى الوحيد فى هذه المناسبة وذلك بعد ان نجح فى تحقيق مستوى فنى مميز ينافس الفرق العامية المتخصصة حيث تم اعداد برنامج يضم مختارات من اهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية .

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