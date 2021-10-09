سهير رمزي في “السيرة”: أجهضت نفسي ثلاث مرات وأحد أزواجي رفض انقاذي في حادث موت”

ابو ظبي - احمد الجزار - حلت الفنانة القديرة سهير رمزي ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة” المذاع على فضائية DMC

تحدثت سهير رمزي عن زيجاتها وانفصالها عن أزواجها كذلك عن تعرضها للإجهاض وقصة اعتزالها للفن، وإليكم أبرز تصريحاتها..

-والدتي كانت تقص صوري من الجرائد بسبب غيرة أحد أزواجي وتقدم له الجرنال بدون الصور فينتابه الفضول لمعرفة الأمر

-اخفيت أفلامي عن أزواجي من خارج الوسط الفني

-أقدمت على الإجهاض ثلاث مرات وانفصلت لهذا السبب عن أحد ازواجي فلقد فسر قرار الإجهاض بعدم حبي له

-والدتي كانت ترفض قراراتي بخصوص الإجهاض ولم أكن استشير أحدًا قبل الإقدام على تلك الخطوة، كما أنها كانت تشجعني على الإنجاب حتى لا تتركني في الدنيا بمفردي

-أنا فخورة بالجيل الحالي من الفنانات فهن يستطعن التوفيق بين الأمومة وبين عملهن

-اعتزلت الفن بعد حضور درس ديني، فلقد تلقيت مكالمة هاتفية من ياسمين الخيام تدعوني لحضور درس ديني ولكني رفضت في البداية ومع إصرارها ذهبت ثم خرجت من الدرس وقد قررت اعتزال الفن والحجاب

-تحدثت ياسمين الخيام مع الصحافة وأخبرتهم بقرار الاعتزال

-خرجت من الدرس على منزل ياسمين الخيام واهدتني سجادة صلاة مازلت محتفظة بها حتى الآن ومن ثم سافرت إلي السعودية لمدة أربعة أشهر وأقمت في الكعبة

-دعوت الله على أن يثبتني وبالفعل ثبتني 20 عامًا

-المنتجين تفهموا قرار اعتزالي ولم يشكلوا أي ضغط على

-تغيرت قناعتي تجاه الحجاب والاحتشام أهم من تغطية الشعر

-حاول أحد أزواجها قتلها بسبب غيرته الشديدة عليها حيث كانت في الفيوم أثناء تصوير أحد المشاهد وشعرت والدتها بتعب شديد لذلك قامت بقيادة سيارتها بسرعة وأثناء ذلك صدمتها سيارة أخرى، وكان زوجها يتتبعها ولم يقم بمحاولة إنقاذها

-زوجي علاء الشربيني هدية من الله ولم يشعر بالغيرة أثناء تصويري لفيلم “قصر العشاق” مع طليقي الراحل فاروق الفيشاوي، بالإضافة لاحتوائه لي وصبره على عصبيتي.