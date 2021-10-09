صندوق النقد يسعى للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن المزاعم ضد جورجيفا

إرجاء اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي دون اتخاذ قرار بشأن مستقبل المديرة العامة كريستالينا جورجيفا، موضحا إنه سيسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مزاعم بأنها ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين في الوقت الذي كانت تشغل فيه منصبا بالبنك.

وأضاف الصندوق إن المجلس أحرز "تقدما كبيرا"، لكنه وافق على طلب "المزيد من التفاصيل التوضيحية بهدف الانتهاء في وقت قريب جدا من دراسته للأمر"، حسبما أفادت cnbc عربية.

يذكر أن تحقيق أجرته شركة المحاماة WilmerHale، وجد أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قد تلاعبت بالبيانات لصالح الصين أثناء فترة توليها لمنصب رفيع في البنك الدولي.

وفي التفاصيل، كشفت التحقيقات أنه خلال فترة عمل جورجيفا كرئيسة تنفيذية للبنك الدولي، عمدت بالتعاون مع مسؤولين كبار إلى الضغط على الموظفين لرفع ترتيب الصين في تقرير مؤثر، يصنف الدول على أساس مدى سهولة تنفيذ أنشطة الأعمال فيها.