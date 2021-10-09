إرجاء اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي دون اتخاذ قرار بشأن مستقبل المديرة العامة كريستالينا جورجيفا، موضحا إنه سيسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مزاعم بأنها ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين في الوقت الذي كانت تشغل فيه منصبا بالبنك.
وأضاف الصندوق إن المجلس أحرز "تقدما كبيرا"، لكنه وافق على طلب "المزيد من التفاصيل التوضيحية بهدف الانتهاء في وقت قريب جدا من دراسته للأمر"، حسبما أفادت cnbc عربية.
يذكر أن تحقيق أجرته شركة المحاماة WilmerHale، وجد أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قد تلاعبت بالبيانات لصالح الصين أثناء فترة توليها لمنصب رفيع في البنك الدولي.
وفي التفاصيل، كشفت التحقيقات أنه خلال فترة عمل جورجيفا كرئيسة تنفيذية للبنك الدولي، عمدت بالتعاون مع مسؤولين كبار إلى الضغط على الموظفين لرفع ترتيب الصين في تقرير مؤثر، يصنف الدول على أساس مدى سهولة تنفيذ أنشطة الأعمال فيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد يسعى للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن المزاعم ضد جورجيفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.