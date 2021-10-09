نشرت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة من الصور الجديدة لها من فعاليات مهرجان الفضائيات العربية.

وشاركت نرمين الفقي متابعيها صورها أثناء تكريمها عن دورها بمسلسل النمر الذي عرض خلال الماراثون الدرامي في رمضان 2021.

وكتبت نرمين الفقي على الصورة: “صباح الفل يومكم جميل ان شاء الله.. من فعاليات مهرجان الفضائيات العربية تكريمي عن مسلسل النمر".

وظهرت نرمين الفقي بإطلالة جذابة مرتدية فستان أخضر، وقصة شعر جديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نرمين الفقي تنشر صورًا من تكريمها بمهرجان الفضائيات العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.