الليله.. بدء عرض حدوتة مش مبسوطة من مسلسل زي القمر

يبدأ اليوم السبت عرض الحلقة الأولى من حدوتة مش مبسوطة من مسلسل زي القمر، وهي الحدوتة السادسة من هذا المسلسل الذي يشهد نجاحًا لافتًا.

حدوتة مش مبسوطة هي الحدوتة السادسة من مسلسل زي القمر والمقرر عرضها اليوم السبت يشارك في بطولتها بشرى وأحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، والحدوتة من تأليف عمرو الدالي وإخراج شيرين عادل.

تجسد داليا مصطفى خلال الأحداث دور امرأة فقيرة تعمل في عيادة وزوجها يعمل «نقاش» ويقوم بدوره الفنان هشام إسماعيل، وتعيش حياة غير سعيدة طوال أحداث المسلسل، وتتمنى أن يحنو عليها زوجها ويشعر بها، والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

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