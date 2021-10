131 مليون دولار ايردات فيلم ”Venom2” في أسبوع

يواصل الجزء الثاني من فيلم الأكشن والخيال العلمي "Venom: Let There Be Carnage" للنجم توم هاردي، تصدره إيرادات شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، عقب طرحه في صالات السينما بداية الشهر الجاري.

وبلغت إيرادات الفيلم الإجمالية 131 مليون دولار، حقق منها 109 ملايين دولار في شباك التذاكر الأمريكي و21 مليونا في السوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية نحو 80 مليون دولار. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

تدور أحداث الفيلم حول "إيدي بروك، فينوم" (توم هاردي)، واحد من أكثر شخصيات عالم (مارفل) غموضًا وتعقيدًا وشرًا، كما أنه العدو اللدود للرجل العنكبوت، فقد كان شخصًا عاديًا تمامًا، إلى أن تعرض لاستحواذ كائن فضائي منحه قدرات خارقة وغير مسبوقة، ومنذ هذه اللحظة تغير كل شيء متعلق بحياته، فأمسى هو والكائن الفضائي كيانًا واحدًا لا يتجزأ. صدر الجزء الأول في عام 2018، وبلغت إيراداته 855 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي.