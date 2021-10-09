كاظم الساهر الأكثر بحثًا على محركات البحث ..تعرف على السبب

أصبح المطرب العراقي كاظم الساهر، من الأكثر بحثًا على محركات البحث، متصدرًا تريندات موقع التدوينات القصيرة والتغريدات تويتر، وذلك بعدما أشعل تمثال القيصر، الموجود في فرع متحف مدام توسو في دبي والذي سيفتح أبوابه قريبا أمام الزوار، مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور ومقطع فيديو له.

وانتابت حالة من الفرح جمهور كاظم الساهر عبر الوطن العربي بعد الفيديو الذي ظهر للتمثال، مؤكدين أنه يستحق أن يكون موجودًا في هذا المتحف العريق، مطالبين بنسخة أخرى للتمثال توضع بمسقط رأسه في العراق.

كاظم الساهر

واستقبل عشاق ومعجبي كاظم الساهر الفيديو الذي يرصد التمثال بحالة من الحب والإعجاب مشيرين إلى لقب الساهر المعروف بين معجبيه «القيصر»، وتابعوا «دائما في قلوبنا..أسطورة بكل ماتحمل الكلمة من معنى هو واحد من المعجزات الفنية النادرة»، وغيرها من التعليقات التي أبدى أصحابها الإعجاب بالتمثال الشمعي للفنان.

لم يكن المطرب كاظم الساهر، أول فنان يدشن له تمثال من الشمع بمتحف مدام توسو، فقد سبقه عدد من الفنانين والمشاهير حول العالم.

بلقيس فتحي

ففي أغسطس من العام الجاري، احتفى متابعو الفنانة بلقيس فتحي، بوجود تمثال لها من الشمع بمتحف مدام توسو، واصفين التمثال بأنه نسخة طبق الأصل من الفنانة مما أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه يعكس جمال وجاذبية بلقيس في الحقيقة.

مايا دياب

وفي عام 2018، عبرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن فرحتها العارمة بعد مشاهدتها لتمثال لها من الشمع لعرضه في متحف مدام توسو في العاصمة التركية إسطنبول، من خلال مقطع فيديو نشرته "مايا" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووقتها كتبت مايا دياب عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" تعليقًا على الفيديو: "لقول إنو قلبي ما دق، بكون عم كذّب، الإحساس والشعور ما بينوصف، خاصةً لما تشوف حالك واقف قدام حالك، فخورة إني كون بأهم متحف للمشاهير بالعالم".

نانسي عجرم

الفنانة والمطربة اللبنانية نانسي عجرم هي الأخرى حجزت لنفسها مكان في متحف "مدام توسو" في إسطنبول التركية وظهرت في تمثال من الشمع يجسدها كما هي ويعكس ملامحها الناعمة وستايلها الراقي والأنيق.

محمد عساف

التقى المطرب محمد عساف لأول مرة بالمجسم الشمعي الذي يمثله في حفل رسمي خاص أقيم بالشراكة مع مدام توسو و«عين دبي».