حلمي بكر يكذب تصريحات سهير رمزي: مكانتش قاصر لما اتجوزتها وهذا سبب طلاقنا (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الموسيقار حلمي بكر على تصريحات الفنانة سهير رمزي التي صرحت فيها بأنه أولى زيجاتها وهي بعمر 16 عاما وأن سبب طلاقهما هو رفضه دخولها عالم الفن.

وقال حلمي بكر إن حديث سهير رمزي غير حقيقي وأن الثنائي أعلنا خطبتهما وهي في عمر 16 عاما ولكنه انتظرها 4 سنوات حتى أتمت عامها الـ20 مضيفا “تزوجتها وهي على مشارف 21 عاما أي أنها لم تكن قاصرة وقتها”، وفقا لما ورد في موقع صحيفة “الوطن”.

وتابع حلمي بكر “استمر زواجنا 4 سنوات وانفصلنا وهي عندها 24 سنة، وبالنسبة لتصريحات سهير رمزي، إحيانا الإنسان تفكيره بيخونه وبيخونه عقل لسانه، ولكن دا طبعا ميمنعش إنها ست محترمة، ودايما بتعمل خير ودا اللي الناس متعرفهوش عنها، ولكن أنا شاهد على دا، ست خيرة وبتعمل خير كتير”.

أما فيما يتعلق بسبب الإنفصال أكد حلمي بكر ما ذكرته سهير رمزي مشيرا إلى أنه كان رافضا دخولها المجال الفني وأضاف “هي جات في يوم قالتلي أنا معروض عليا فيلم اسمه (ست بنات وعريس)، مردتش عليها، فعادت الكلام مرة تانية مردتش فعادته للمرة الثالثة فقلت لها (إنتي طالق) واتفقنا على كل حاجة بمنتهى الهدوء والأدب والذوق وانفصلنا”.

وقد أثارت سهير رمزي حالة من الجدل مؤخرا بعد تصريحاتها عن زيجاتها في برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وبخاصة زيجتها من الموسيقار حلمي بكر وهي بعمر 16 عاما.