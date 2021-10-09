نيللي كريم تخوض السباق الرمضاني بمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى

ابو ظبي - احمد الجزار - تشارك الفنانة نيللي كريم بمسلسل جديد، من إنتاج شركة العدل جروب، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2022.

وأكد المنتج جمال العدل في تصريحات صحفية، إن نيللي كريم هي أولى بطلات المسلسل، وحتى هذه اللحظة لم يتم التعاقد مع فنانين اَخرين.

وأضاف جمال العدل أن نيللي كريم ستظهر في العمل بشكل مختلف، مشيرًا أن الاسم الحالي مازال مؤقتًا ولم يصلوا للاسم النهائي حتى الاَن.

المسلسل هو للمخرج ماندو العدل الذي تتعاون معه نيللي كريم للمرة الثانية بعد 4 سنوات، حيث كان أول عمل جمعهما هو لأعلى سعر، الذي عُرض في 2017، وحقق نجاحًا كبيرًا.

ويعد هذا العمل هو الثاني للكاتب إبراهيم عيسى، في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل أرض النفاق، الذي لعب بطولته الفنان محمد هنيدي، وعُرض في الموسم الرمضاني 2018.

بينما شاركت نيللي كريم في الموسم الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل ضد الكسر، من إنتاج شركة العدل جروب أيضًا، ونال المسلسل إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة نيللي كريم، وشارك فيه الفنان محمد فراج، نور إيهاب، لقاء الخميسي، وغيرهم من الفنانين.