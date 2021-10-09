مليارات الريالات.. تركي اَل الشيخ يكشف عن نفقات وعوائد موسم الرياض قبل انطلاق النسخة الجديدة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف المستشار تركي اَل الشيخ عن حجم النفقات والدخل الذي حققه موسم الرياض الماضي، وذلك قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد.

ليكشف من خلال الأرقام عن الأرباح الذي حققها الموسم الأول متوقعًا أن يزيد الدخل في الموسم الجديد.

وكتب اَل الشيخ، عبر حسابه على “تويتر”: “تعلمت من سيدي الله يحفظه أن لغة الأرقام هي الأهم … في موسم الرياض الماضي وصل الدخل المباشر وغير المباشر 6 مليار ريال وسط إنفاق 3.1 مليار. ولأن طموحنا عالي و بإنفاق اقل نتوقع نتجاوز هذا الرقم بإذن الله هذا الموسم بهمة إخواني وخواتي السعوديين”.

يذكر أن الموسم الجديد سيشهد العديد من العروض الترفيهية والحفلات والأعمال المتميزة التي ستعرض لأول مرة على الجمهور السعودي.

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