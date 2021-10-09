نبيل الحلفاوي يعلق على أداء “مرموش” بعد ظهوره الأول مع المنتخب الوطني

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على مستوى اللاعب عمر مرموش، بعد ظهوره اللافت أمس في مباراة مصر وليبيا، في أول مشاركة له مع المنتخب الوطني.

ووصف “الحلفاوي” مرموش بانه لاعب مبشر ويجب ان يقتدي بتجربة محمد صلاح الاحترافية.

وكتب الحلفاوي في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: “مرموش لاعب مبشر بمستقبل لامع. نتمنى ألا يكف عن تطوير نفسه وليتخذ من صلاح قدوة في هذا الشأن حتى يستحق بالفعل ما كتب عنه بعد مباراة ليبيا.. نهدي بقى شوية على ابننا.. ربنا يوفقه ويسدد خطواته”.

وحظى لاعب شتوتجارت الألماني عمر مرموش باهتمام إعلامي كبير بعد تألقه في مباراة مصر وليبيا التي أقيمت أمس الجمعة.

من هو عمر مرموش..

ويبلغ عمر مرموش 22 عامًا، هو لاعب كرة قدم مصري ويلعب حاليًا لنادي شتوتجارت الألماني، معاراً من فريق فولفسبورج، كما أن مرموش من ناشئي نادي وادي دجلة ويعد أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

وتوج هدافًا لمسابقة منطقة القاهرة تحت 16 عامًا في موسم 2015–2016، كما اختاره المدير الفني معتمد جمال ضمن القائمة التي مثلت منتخب مصر في بطولة أفريقيا تحت 20 سنة عام 2017، قبل أن ينتقل إلى فولفسبورج الألماني في نفس العام، ليبدأ مسيرته الاحترافيه، ولعب مرموش (22 عاما) في الموسم الماضي مع فريق سانت باولي بدوري الدرجة الثانية في ألمانيا، على سبيل الإعارة من فولفسبورج.