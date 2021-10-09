محمد هنيدي واَيتن عامر يسجلان أغاني مسرحيتهما الجديدة تحت إشراف عمرو مصطفى

ابو ظبي - احمد الجزار - قام النجم محمد هنيدي والفنانة اَيتن عامر بزيارة استوديو الموزع الموسيقى عمرو مصطفى اليوم، لتسجيل أغنيات المسرحية الجديدة والمقرر عرضها لأول مرة بموسم الرياض خلال الشهر الجاري.
المسرحية الجديد شارك في تأليفها النجم محمد هنيدي إلى جانب مخرج العرض خالد جلال.
واختير لها اسم مؤقت “سلام مربع”، ويقدم “هنيدي” خلال العرض دور مطرب شعبي، ويشاركه البطولة لبلبة واَيتن عامر ومحمد ثروت ومحمد محمود إلى جانب مجموعة من الشباب الجدد بفرقة خالد جلال.
ونشر الموزع عمرو مصطفى قبل قليل، صورة تجمعه بالفنانة اَيتن عامر، وعلق: “قريب مشروع جديد مع صوت متمكن جدًا”.
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ومن المقرر أن تعرض المسرحية في مصر خلال الموسم الشتوي.
وفي سياق اَخر، يعرض لمحمد هنيدي حاليًا فيلم “الإنس والنمس” والذي حقق إيرادات مرتفعة خلال أسابيع عرضه الأولى، حيث تجاوزت إيراداته حاجز الخمسة وخمسون مليون جنيه.
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