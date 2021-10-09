سوزان نجم الدين عن ظهورها بلوك مارلين مونرو: “أستعد لفيلم عالمي”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، سبب ظهورها مؤخرًا بلوك النجمة العالمية مارلين مونرو في أحدث صورها والتي أثارت جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النجمة السورية إنها تحضر لفيلم عالمي ستظهر خلاله بهذا اللوك، وذلك وفقًا لتصريحاتها لـ”الوطن”.

وحكت سوزان التفاصيل وقالت إنها رشحت لأداء شخصية مارلين مونرو، وقت وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية رفقة أبنائها منذ فترة، حيث فوجئت بفتاة أمريكية تتطلع إليها أينما تواجدت، مضيفة أن هذه المسألة لفتت انتباهها وانتباه أفراد عائلتها، ما دفعهم للتوجه إلى الفتاة لمعرفة أسباب ملاحقتها لهم.

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وتابعت: «فوجئت بعمل هذه الفتاة في شركة تجري «كاستنج» لشخصية مارلين مونرو، ولم تكن تعلم بعملي كممثلة من الأساس، ولكنها وجدتني قريبة الشبه من الفنانة الأمريكية الراحلة، فضحكت حينها وظننت أن كلامها مزحة ليس أكثر، ولكنها أطلعتني على تفاصيل المشروع، واصطحبتني إلى أحد الاستوديوهات، وأجريت أكثر من جلسة تصوير بملامح وتعبيرات وماكياج مارلين مونرو».

مسلسل “بيوت من ورق”

وأكدت سوزان نجم الدين، أنها مشغولة حالياً بتصوير مشاهدها في مسلسل «بيوت من ورق» في بيروت، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة كل من طوني عيسي، يوسف الخال، جيني أسبر، يزن السيد، دانا جبر، ومن إخراج أسامة شهاب الحمد.

فيلم «تماسيح النيل»

وانتهت سوزان نجم الدين، من تصوير دورها في الفيلم المصري «تماسيح النيل»، الذي لم يتحدد موعد عرضه حتى الآن، حيث نشرت صوراً من كواليس آخر يوم تصوير عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأعربت عن سعادتها بمشاركتها في هذه التجربة السينمائية.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سليمان عيد، محمد ثروت، هنادي مهنا، ويزو، وكوكبة من النجوم، من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.