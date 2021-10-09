نجل شمس البارودي يكشف تفاصيل عودتها بعد غياب 39 عامًا

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان عمر يوسف نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي عن تفاصيل عودة والدته للأضواء، بعد اعتزالها التمثيل لما يقرب من 39 عامًا.

وقال عمر حسن يوسف، إنه يستعد في الفترة الحالية لتنفيذ برنامج وثائقي جديد عن قصة حياة والده الفنان حسن يوسف، ووالدته شمس البارودي، ليسجل بذلك الفيلم عودة شمس البارودي للأضواء بعد غياب سنوات طويلة.

كما أشار نجل حسن يوسف، إلى أن الفيلم لا يزال في مرحلة الكتابة والفكرة، ولم يتم شرائه من قبل شركات الإنتاج سواء في مصر، أو خارجها حتى الآن.

كانت انتشرت شائعات كثيرة في السنوات الماضية حول عودة شمس البارودي للتمثيل، الأمر الذي نفته الفنانة تمامًا إذ أكدت حينها أنها لن تعود للفن مرة أخرى.

كما أشارت إلى أن ابنها عمر فقط هو من يعمل بالفن، ويستكمل مسيرة والديه، وتحرص على متابعة الأعمال الفنية ما دام أن زوجها الفنان حسن يوسف يعمل بالفن.

فيما سبق أن قالت شمس البارودي في تصريحات صحفية سابقة، إنها لا تقبل أن يجسد أحد شخصيتها، فضلًا عن أنها أوصت أبنائها أنه حال أقدم شخص على هذا الأمر يتم مقاضاته.

وأوضحت أنها توافق على ذلك بشرط تقديم سيرتها صوتيًا، وبصور من حياتها وعائلتها كالأفلام الوثائقية فقط، مشيرة إلى أنها إذا وافقت أن يجسد أحد سيرتها الذاتية فيمكن أن تجسد ابنتها ذلك الدور.

يذكر أن الفنانة شمس البارودي اعتزلت الفن في منتصف عام 1982، وهي في قمة مجدها وشبابها حيث كانت تستعد لبطولة فيلم جديد، وقد اشترت الملابس من فرنسا، وكانت وقتها في أواخر العشرينيات وقبل التصوير قررت ارتداء الحجاب بعد الرحلة التي قامت بها مع والدها لأداء مناسك العمرة ، أنعم الله عليها بختم القرآن في أيام العمرة .