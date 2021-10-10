اَيتن عامر عن التحذير من مشاهدة “لعبة الحبار”: “أطفال كتير اتاثروا بيها والمدرسة حذرتنا” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة أيتن عامر نصيحة للأهالي حول حماية الأبناء من مشاهدة المحتوى المضر على المنصات المختلفة، وذلك بعد تحذيرها في وقت سابق من مشاهدة المسلسل الكوري “لعبة الحبار” أو Squid Game بسبب كمية العنف الكبيرة فيه.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء dmc”، قالت أيتن عامر: “إنت لو علمت ابنك السباحة حترميه في أي بحر ومش حتخاف عليه. لازم نعلم أولادنا الصح من الغلط، ونعلمهم إزاي يقدروا يفرقوا بين المحتوى المفيد والمحتوى المضر، ساعتها تقدري تسيبي ابنك في أي منصة يتفرج على اللي شايفه صح من وجهة نظره بناء على تعليماتك واللي زرعتيه فيه”.

وأوضحت أيتن عامر أنها تلقت تحذيرا من مدرسة ابنتها، التي لا تزال في مرحلة رياض الأطفال (كي جي)، وذلك بعد أن رصدت المدرسة تلاميذ من مرحلة عمرية أكبر تأثروا بالمسلسل ويلعبون اللعبة، ويرددون كلمة “جرين لايت” و”ريد لايت”، في حين أن المسلسل مصنف للمرحلة العمرية 18 سنة، وطلبت المدرسة من أولياء الأمور التحدث مع الأبناء وشرح أن هذه الأعمال تحتوي على عنف ولا ينبغي أن يشاهدوها لأنها تؤثر فيهم نفسيا بدون أن يشعروا، فقامت بكاتبة تغريدة تحذير انتشرت على نطاق واسع.

وأضافت: “اللي زعلني إني حسيت إن ناس كتير متعرفش في مسلسل اسمه “لعبة الحبار” مكسر الدنيا وفيه كمية عنف رهيبة، وكل الأطفال والناس بيتفرجوا عليه”.

وكانت اَيتن عامر قد حذرت متابعيها من مشاهدة أولادهم لهذا المسلسل الكوري، بسبب الدموية والعنف الموجودة في أحداثه.

اقرا أيضا

أيتن عامر تحذر من المسلسل الكوري (squid game): “خطر على الأطفال”