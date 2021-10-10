بديكور مميز وحضور الفنانين.. مريم عامر منيب تحتفل بخطوبتها في أحد فنادق الجونة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة الشابة مريم عامر منيب، اليوم بخطبتها بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة الجونة.

وخطفت مريم الأنظار بفستانها ورقة إطلالتها، كما حظف ديكور الحفل أيضا أنظار الحضور، والذي كان على هيئة قصر ديزني لتخرج منه مع عريسها في أول طلة لها أمام الحضور.

وقد أشرف على الديكور وتنفيذ الألعاب النارية الفنان أحمد عصام.

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وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين بينهم شيرين رضا التي حرصت على مرافقة مريم من البداية وأشرفت على إطلالتها.

ارتدت مريم عامر منيب فستانًا باللون السماوي كب، وظهرت شقيقتها زينة بفستان سواريه باللون الروز الهادي، وارتدت والدتهما فستانًا باللون الموف.

وظهرت مريم في عدد من الفيديوهات المتداولة من الخطوبة وهي ترقص وتغني مع شقيقاتها وأيضا عريسها.

رحل عامر منيب عن عالمنا قبل نحو 10 سنوات، وتحديدًا في 26 نوفمبر 2011، بعد معاناة مع مرض سرطان القولون، عن عمر يناهز 48 عامًا، وكان واحدًا من أبرز نجوم الأغنية بفترة التسعينيات، وقدم خلال مشواره العديد من الأغاني المميزة التي اتسمت بالطابع الرومانسي، سواء من ألبوماته أو في الأفلام التي قدمها، وكان الراحل متزوجًا من السيدة إيمان الألفي، وأنجب منها 3 فتيات هن مريم، ونور، وزينة.

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كانت مريم حققت نجاحًا كبيرًا مع إعادة تقديم أغنية والدها «عامل إيه في حياتك»، إذ طرحت الأغنية في الذكرى الثامنة لوفاته، وذلك عام 2019، وحققت ما يقرب من 50 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد عادل، هندسة الصوت هاني محروس.