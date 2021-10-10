رانيا يوسف:أعلنت تبرعي بأعضائي منذ 6 سنوات وكتبتها في وصيتي.. ولهذا ابتعدت عن “السوشيال ميديا”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة رانيا يوسف، تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، مشيرةً إلى أنها أشارت إلى ذلك الأمر منذ ما يقرب من 6 أو 7 سنوات ماضية، هذا إلى جانب أنها من أولى بنود وصيتي.

وقالت رانيا يوسف: أنا متبرعة بأعضائي من 6 سنين أو 7 سنين قبل كدا، وطلعت في برنامج مع وفاء الكيلاني وصرحت بده لما سألتني عن التبرع بالأعضاء وأول حاجة كاتباها في وصيتي، وكتابة الوصية مالهاش دخل بالسن خالص محدش عارف هيموت إمتى، وذلك وفقًا لـ”القاهرة 24″.

وأضافت رانيا يوسف أننا نسجل في الوصية أفكارًا ومبادئ معينة نريد أن تُنفذ بعدما نفارق الحياة ولا علاقة لها بالسن، وتحدثت عن قضية التبرع بالأعضاء سابقًا وأشارت لأهميتها الكبرى.

أما عن سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا في الفترة الماضية، أشارت رانيا إلى أن الوسط الفني حزن حزنًا شديدًا على وفاة الفنان سمير غانم ودلال عبدالعزيز فتلك الأجواء لا تسمح بطرح صور خاصة بي، خاصةً أنني أحب تلك العائلة كثيرًا وكانت بداياتي مع الأستاذ سمير غانم منذ أن كنت كومبارس صامت ومن ثم متكلم.

وتابعت رانيا يوسف: العائلة دي بحبها جدًا دنيا وإيمي أعرفهم من وهما أطفال ومكنتش في مود أنزل فيها صور لأني حزينة وكنت محترمة الفترة دي شوية، وابتديت أنزل صور بعد الأربعين بتاع مدام دلال وفي الفترة دي راجعت نفسي في حاجات كتير على السوشيال ميديا وكنت عايزة أرجع بشغلي مش أرجع بأي حاجة وخلاص.

تواصل رانيا يوسف تصوير مسلسلها الجديد المماليك التي تلعب بطولته في نزلة السمان بمنطقة الهرم، مع أبطال المسلسل منهم دوللي شاهين وفيدرا وعمر حسن يوسف ورامي غيط ومحمد الدقاق ومحمود عامر.

وعن نشاطها الفني في الفترة الحالية، أردفت رانيا: ضغط لطيف وبحبه وبحب أتنوع وممكن أعمل مسلسل 10 حلقات و60 حلقة وفي فيلم دور صغير أو دور كبير في الآخر أنا ممثلة وبحب شغلي فأي دور حلو هتلاقيني بروحله على طول، وبتتحسب من حيث مواصفات العمل الفني لو حلو بروحله طبعًا.

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