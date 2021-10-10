استمرت 6 ساعات ونصف ونجحت بمعجرة طبية.. تفاصيل عملية إيمان الحصري في ألمانيا

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الجراح العالمي الدكتور هشام عاشور، عن تفاصيل إجراء عملية جراحية خطيرة للإعلامية إيمان الحصري في ألمانيا، باعتباره المشرف على هذه العملية مع طاقم خبراء ألمان.

وقال “عاشور “: إن الإعلامية إيمان الحصري تواصلت معه من القاهرة، لافتا إلى أنها أرسلت له التقارير والفحوصات ودرسها مع فريق من أكبر الأطباء الألمان وتم ترتيب مواعيد السفر، ووصلت ألمانيا منذ ما يقرب من شهر، وتم إجراء العديد من الفحوصات.

وأشار إلى أنه تم إجراء العملية الجراحية مع 5 خبراء ألمان في تخصصات مختلفة واستغرقت 6 ساعات ونصف ونجحت بنسبة 100%، موضحا أن الإعلامية إيمان الحصري لا زالت تحت رعايته الآن ولمدة 3 أسابيع على الأقل في ألمانيا، وفي القريب العاجل ستعود للجمهور متألقة كما اعتادت، وذلك وفقًا لـ”القاهرة 24”.

وتابع: الحالة كانت سيئة جدا جدا والعملية نجحت بمعجزة طبية بكافة المقاييس بالتكنيك الذي تم استخدامه في العملية.

وأضاف: أنا فخور بالطب والعلم في مصر لكننا ذهلنا من كمية الأخطاء والاختلاطات والمضاعفات التي حدثت لها في العمليات السابقة لدرجة أن أحد الجراحين الكبار في ألمانيا أعتذر لها بالنيابة عن أطباء العالم بسبب الأخطاء الفادحة التي تعرضت لها.

وأكد أن الطب والعلم في مصر عظيم لكن لا بد من وضع حد لكل طبيب ليس لديه الكفاءة المناسبة لإجراء هذه العمليات بالطريق القانوني لان هذا شئ مسئ لكل الأطباء وخطر على المجتمع يجب استئصاله لحماية أرواح الأشخاص الآخرين.

وأوضح الجراح العالمي أن الإعلامية إيمان الحصري تجاوزت العملية بسلامة وهي الآن تحت الملاحظة الطبية وفي حالة جسدية ونفسية ومعنوية جيدة وفي تحسن يومي وبإذن الله سوف تمتثل قريبا للشفاء وتعود مشرقة لجمهورها كما اعتدنا عليها دائما.

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