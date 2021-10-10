عمرو أديب يحذر من الرد على مكالمات من المالديف وفنان يكشف عن وقوعه في الفخ

ابو ظبي - احمد الجزار - حذر الإعلامي عمرو أديب، المواطنين من الوقوع في عمليات الاحتيال والنصب التي تتم من خلال السوشيال ميديا والتي انتشرت مؤخرًا على نطاق واسع.

وقال أديب، خلال برنامجه الحكاية، المُذاع عبر فضائية mbc مصر، مساء السبت: أرجوكم محدش يرد على أي مكالمة واردة من أرقام تابعة لجزر المالديف.

وأضاف: هناك بعض الهاكرز يستخدمون تلك التقنيات للسطو على البيانات والأرصدة على محافظ الهواتف الإلكترونية.

وتابع مقدم برنامج الحكاية: بعض الهواتف لديها خاصية معرفة كود الدولة الواردة منها المكالمة، ولو معندكش بلاش ترد على أي أرقام من جزر المالديف إلا في حالة لو ليك حد تعرفه في تلك جزر.

وفي الوقت نفسه كشف الفنان أحمد الشامي عن وقوعه في فخ هذه المكالمات قبل تحذير عمرو أديب بيومين.

وكتب الشامي عبر حسابه على تويتر: “استاذ عمرو أديب قال محدش يرد على رقم تليفون من المالديف و أنا من يومين رديت، هو ايه اللي ممكن يحصل لو حد عارف يا ريت يقولي ضروري”.

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