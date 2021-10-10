شاهد.. إليسا تنفعل على الهواء أثناء حديثها عن قمع الحريات في لبنان

انفعلت الفنانة اللبنانية، إليسا، أثناء حديثها عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلادها، وذلك خلال بث مباشر لحفل جوائز مؤسسة، مي شدياق، الذي أذاعته شبكة "إم تي في" اللبنانية، أمس السبت.

وأكدت إليسا في تصريحات في الحفل أنها لا ترغب أن تتغير هوية وطنها أو حرياتها، ولا تريد أن تحرم من ارتداء ملابس مكشوفة بسبب حزب يحكم بلادها.

وأضافت: "أريد أن أعيش في لبنان مثلما تربيت في منزل أهلي وعلموني أن لي حرية في ارتداء الملابس والاختيار".

وطالبت إليسا بمحاسبة كل الفاسدين في بلادها وأن يحاسبوا على ما وصل إليه لبنان من أوضاع سيئة.

كما عبرت الفنانة اللبنانية عن ضيقها من مشاهدة بعض اللبنانيين الذين يخرجون من لبنان، ويقبلون أرض المطار فور وصولهم إلى البلد التي يسافرون إليه، ليصوروا وكأنهم كانوا يعيشون في جهنم.

وتابعت مؤكدة أنه ليس لديها مشكلة مع اللبنانيين الذين يسافرون خارج البلاد من أجل الدراسة أو العمل وجمع المال، لكن أملت أن يكون لديهم بعض الحب لبلدهم.

وشددت إليسا في كلمتها أنه لديها الإمكانية أن تهاجر للخارج، لكنها تشعر أن بلدها في حاجة إليها، ولذلك قررت الإقامة فيها، وأن تتعايش مع كل ظروفها الصعبة، من انقطاع للكهرباء 3 مرات يوميا، وانتظارها أمام المحطات للحصول على بنزين، وأردفت: "أنا أمثل كل لبناني جائع ومحتاج".

وغنت إليسا خلال حفل مؤسسة مي شدياق أغنية لوطنها بعنوان "عم ثورة للبنان".

يشار إلى أن إليسا حصلت مؤخرا على الإقامة الذهبية من الإمارات العربية المتحدة.