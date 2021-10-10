والدة “بيج رامي” بعد فوزه بمستر أولمبيا للعام الثاني: “مكنتش بقوم من على السجادة ودعواتنا لم تتوقف”

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت نجاة حجازي المغربي، والدة ممدوح السبيعي، الشهير بـ« بيج رامي»، على فوزه ببطولة مستر أولمبيا 2021، للعام الثاني على التوالي، قائلة: «ربنا مبيضيعش تعب حد، ورامي ابن حلال وبيتعب، وأنا بدعيله قلبي راضي عنه، والحمدلله إنه رفع اسم مصر عالي وبتمنى له يرفع اسم وعلم بلده علطول».

وأضافت والدة «بيج رامي»، في تصريحات صحفية، أنها كانت تصلي وتدعو له أن يوفقه الله: «مكنتش بقوم من على السجادة وبنعيش لحظات صعبة خاصة مع اقتراب المباراة النهائية، بنكون مترقبين ومنتظرين ودي أصعب لحظات، لكنه بيطمنا وبيقولنا ادعولي، ودعواتنا فعلا لا تتوقف وبنحبس أنفاسنا قرب البطولة، منتظرين من ابننا يرفع اسم بلده في أكبر البطولات وأشهرها عالميا، والحمدلله لأنه إنسان مجتهد وطيب ربنا بيوفقه».

وتابعت والدة «بيج رامي»، أن أهالي قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ، مسقط رأس رامي «بيحبوه ويحترموه، وهو كمان مبيقصرش مع حد علشان كدة بيفرحوا له من قلوبهم، وإن شاء الله لما ينزل هيكون فيه احتفال لأهالي البلد، لأنهم بيحبوه وفخورين بابن بلدهم».

وتفوق بيج رامي على منافسيه الأمريكي براندون كيري والإيراني هادي شوبان، ليحافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي، بعد أداء رائع على مدار يومي السبت والأحد، وكان بيج رامي قد حصل على لقب العام الماضي، بعدما جمع 150 نقطة في النهائي، بينما جاء براندون كيري في المركز الثاني، ومواطنه فيل هيث في المركز الثالث.