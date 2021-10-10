عبد الدايم : الاتفاقيات المزمع توقيعها تساهم فى تبادل الخبرات وتحقيق المزيد من التقارب بين الشعبين الشقيقين
تتوجه الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتوقع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثقافي بين مصر والأردن ، وتمثيل مصر فى الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة والذى يقام تحت رعاية الملك عبد الله الثانى ويشارك فيه أوركسترا القاهرة السيمفوني مع اوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى والمغنية الشابة غادة عباسى بقيادة الموسيقار الأردني الدكتور هيثم سكرية وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.
أكدت عبد الدايم أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون المثمر بين الدولتين الشقيقتين واللتان تربطهما علاقات وطيدة ومُتجذرة، وأشارت أن الاتفاقيات المزمع توقيعها تساهم فى تبادل الخبرات وتحقيق المزيد من التعاون والتقارب بين الشعبين، معبرة عن سعادتها بالمشاركة المصرية في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها الدولة العربية الوحيدة فى هذا الحدث .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الثقافة تتوجه إلى الأردن لتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك والاحتفال بمئوية تأسيس... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.