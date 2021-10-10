زوج أصالة في رسالة غزل جديدة: “يتسابق كل شيء فيك ليكون الأفضل يا معجزتي في زمن اللا معجزات”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه الشاعر العراقي فائق حسن رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة أصالة، عبر فيها عن حبه الكبير لها.

ونشر فائق حسن صورته مع أصالة عبر حسابه على “إنستجرام”، وكتب متغزلا فيها: “كان صوتك منذ الأزل يبث الحب في كل مكان له رنين أجراس الكنائس ودعوة الله لصلاة العشق.. يتسابق كل شئ فيك ليكون الأفضل بلا منازع يا معجزتي في زمن اللا معجزات!!”.

وتابع:” يا انت يا معجم الأمنيات كيف لك ان تكوني بهذه السهولة المستحيلة وبهذا المستحيل الممكن تختصري الجميع وتكوني وحدك لذة الخيال الذي انتي مكانه وزمانه!! فاجأني حبك حيث كنت اتوقعه انتظرته على قارعة الصدفة وكم صدفة اهدرتها من اجل موعدنا وقدرنا المحتوم”.

وردت أصالة على كلمات زوجها الرومانسية معبرة عن سعادتها لأنها استيقظت لتقرأ هذا الكلام وعبرت عن حبها له قائلة: “أحلى شي فتحت عيني عليه هالصبح. الحمد لله على نعمة وجودك بحياتي ياصديقي وحبيبي وتوأم روحي فائق. وجواباً على سؤالك اليومي قدّيش؟ كتير كتير”.

يذكر أن أصالة وفائق حسن أعلنا زواجهما بشكل رسمي منتصف سبتمبر الماضي، وتبادلا الرسائل الرومانسية والعهود عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقت أصالة تهاني من قبل جمهورها وأصدقائها من النجوم والمشاهير بعد إعلان عقد قرانها من الشاعر العراقي فائق حسن.

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