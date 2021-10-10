ننشر تفاصيل حفل ويجز بمركز المنارة

يحيى الرابر “ويجز” حفلا غنائيا يوم 29 أكتوبر بالمنارة “ارينا” بالتجمع الخامس، وتأتى أسعار التذاكر 300 جنية لفئة السيلفر، و500 جنيه لفئة الجولد.

من ناحية أخرى، يستعد ويجز لطرح تراك جديد يحمل اسم “كيفى كده” بالتعاون مع “ديسكو مصر”.

وكشف ويجز عن التراك لأول مرة من خلال حفله الافتراضى عبر تطبيق Minly، ومن المقرر طرحه عبر المنصات الموسيقية المختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة.

أقام نجم الراب المصري الشهير ويجز أمس أكبر حفلة افتراضية في الشرق الأوسط، تم إحياؤها من خلال Minly Watch، أحدث تجربة من خلال منصة تفاعل معجبي المشاهير Minly.

استقطب الحفل الافتراضي 23 ألفاً من معجبي "ويجز" من 31 دولة من شمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، بما في ذلك مصر والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والمملكة المتحدة وأمريكا وكندا وإيطاليا وفرنسا وتركيا والدنمارك وروسيا وغيرهم، كما غنى "ويجز" أحدث أغانيه "كيفي كده" لأول مرة لجمهوره في جميع أنحاء العالم.

حقق الحفل أكثر من 120 ألف مشاهدة و61 مليون تفاعل خلال الساعات الأولى من انطلاقه أونلاين بحسب بيان المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، تم شحن الهدايا التذكارية الموقعة من "ويجز" إلى 3 قارات مختلفة، كما استخدمت المنصة ثاني أكبر شاشة CGI في العالم، والأكبر في الشرق الأوسط كخلفية.