فابريكا على مسرح الزمالك احتفالا بالمولد النبوى

يحيي فريق "فابريكا" حفلا غنائيا على مسرح الزمالك احتفالا بالمولد النبوى يوم 16 أكتوبر الجارى فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويتضمن الحفل عرضا مسرحيا مستوحى من عرض "الليلة الكبيرة".

فريق “فابريكا” تقوده مغنية الأوبرا السوبرانو المصرية الشهيرة الدكتورة نيفين علوبة، التى فكرت منذ سنوات فى تأسيس فرقة من الأصوات الشبابية الجيدة لتدخل بها مجال الغناء الاستعراضى، وهى مبادرة كان لا بد منها فى غياب هذا النوع من الشكل المعروف عالميًّا، والذى ارتبط عند الكثيرين بالأعمال الغنائية المسرحية الكبيرة.

يذكر أن مسرح الزمالك نظم مساء أمس، السبت، احتفالية ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وحرص على تكريم أبطال وأسر شهداء الجيش المصرى.

من ناحية أخرى، احتضن مسرح الزمالك احتفالية غنائية مميزة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، أحياها الفنان علي الحجار.

وخطف الحجار مسامع مئات الحضور في رحلة طرب آسرة في ملكوت أغانيه، بداية من "الليل وآخره" و"عزيزة على القلب" و"عم بطاطا" مع تلبيته لرغبات الحضور بغناء أشهر أعماله "مسألة مبدأ" و"الزين والزينة" و"عارفة"، كما تأثر باكيا خلال تأدية رائعة العندليب "عدى النهار"، وتفاعل معه الحضور بالهتافات والرقص والبهجة تزامنا مع تقديمه ميدلي أغاني وطنية شهيرة، مثل "احلف بسماها وبترابها" و"دولا مين".