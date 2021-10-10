”مهرجان القاهرة السينمائي” يمنع دخول الصحفيين غير الملقحين ضد كورونا

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم، عن عدم السماح للصحفيين والإعلاميين غير الملقحين بلقاح كورونا بالحصول على بطاقة المرور لتغطية فعاليات الدورة 43 والتي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

وأصدر المركز الصحفي للمهرجان، تنبيها للصحفيين المسجلين رسميا لتغطية الدورة المقبلة أنه وبناء على توجيهات الجهات المختصة بجائحة كورونا، فأنه سيكون لزاما تقديم شهادة الحصول على اللقاح أو صورة منها كشرط لاستلام كارنيه المهرجان.

وشهد المهرجان عدة تغييرات في أسماء مبرمجي الأفلام وإدارة ملتقى القاهرة السينمائي بعد انتقادات وجهت لها العام الماضي.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن في وقت سابق منح النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة الـ 43، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

ويشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).