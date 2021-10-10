الرقص الحديث يعيد أمجاد أحمس فى مسرح الجمهورية

ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض أحمس تصميم واخراج محمود مصطفى وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء والأربعاء 12 ، 13 أكتوبر على مسرح الجمهورية .

يمثل عرض أحمس دراما المقاومة والانتصار واستعادة الأمن وطرد فساد وارهاب اتباع طيفون إله الشر وقاتل اوزوريس رمز الخصب والنماء حيث شكل شعب مصر وجيشها وجهين لعمله واحدة ولذلك ومنذ فجر التاريخ أطلق عليها مقبرة الغزاة .

يؤدى الأدوار الرئيسية في عرض أحمس يحيي احمد - عمرو البطريق فى دور الملك احمس ، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز فى دور الام توتي شيرى ، الدكتور عبد الله سعد فى دور الملك سقنن رع ، حمزة العيلي فى دور ملك الهكسوس ، رشا الوكيل فى دور بنت ملك الهكسوس ، مينا ثابت فى دور كاموس ، ويلعب دور الراوى كمال عطية .

صمم الديكور المهندس احمد زايد ، تصميم الملابس المهندسة هالة محمود دراماتورج الدكتور مصطفي سليم ، اعداد موسيقي المهندس خالد درويش تصميم إضاءة المهندس ياسر شعلان ، فيديو مابنج المهندس رضا صلاح.

ويحيى الفنان إيهاب توفيق حفلا غنائيا يوم 18 أكتوبر من الشهر الجارى بمسرح النافورة احتفالا بالمولد النبوى الشريف .