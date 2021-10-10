ابنة عبدالعزيز مخيون تكشف عن خروجه من مستشفى العزل رغم إيجابية مسحته

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت علياء ابنة الفنان عبدالعزيز مخيون، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها، بعد خروجه من المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا. وقالت: «جرى الاستغناء عن أجهزة الأكسجين بالمستشفى، وسيكمل العلاج بالمنزل، ولكن مازالت نتيجة المسحة إيجابية، وذلك وفقًا لـ”الوطن”.

وأصيب الفنان عبدالعزيز مخيون، بفيروس كورونا، وغادر المستشفى، ويخضع حاليًا إلى العزل المنزلي وفق بروتوكول العلاج من الفيروس، الذي أقرته وزارة الصحة.

وكان الفنان عبدالعزيز مخيون، قد حرص على توجيه الشكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، وكتب: «أخي أشرف زكي.. أنت لا تنتظر شكرًا من إخوتك، إنه طبعك، وإخلاصك وتفانيك في أداء رسالتك السامية النبيلة».

عبدالعزيز مخيون يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

وقال «مخيون» في تصريحات سابقة، إن أعراض الفيروس ظهرت عليه قبل أيام، حيث أجرى الفحوصات والمسحة وجاءت النتيجة إيجابية، مضيفا أن حالته الصحية مستقرة.

وأبدى عبدالعزيز مخيون، سعادة بالغة إزاء حالة الحب التي لمسها من المكالمات الهاتفية التي تلقاها للاطمئنان على حالته.

اقرأ أيضا

بعد نقله للمستشفى.. أشرف زكي يكشف تطورات حالة عبدالعزيز مخيون

إصابة الفنان عبدالعزيز مخيون بفيروس كورونا