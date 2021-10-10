اليوم العالمي للصحة النفسية.. علامات وعلاج

اليوم العالمي للصحة النفسية.. علامات وعلاجيحتفل العالم فى 10 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للصحة العقلية، وتعد الصحة العقلية والنفسية من المشاكل التي لا يجب تجاهلها خاصة فى ظل تأثير جائحة كورونا على الصحة النفسية والتسبب في أضرار نفسية لدى الكثير من الأشخاص، ومن بين المشاكل الشائعة للصحة النفسية والتى لا يكتشف الكثيرون أنها علامة على المرض النفسي "فقدان الشغف والاهتمام بالأشياء التى كنت تحبها فى الماضى" وقد أطلق العلماء على هذه المشكلة " الأنهيدونيا" وهى أحد أعراض الاكتئاب، فى هذا التقرير نتعرف على " الأنهيدونيا" أو فقدان الشغف وأسبابها وأعراضها وعلاجها.

ما هي الأنهيدونيا أو فقدان الشغف؟

وفقاً لتقرير موقع " onlymyhealth"، الأنهيدونيا أو فقدان الشغف هي حالة مشابهة للاكتئاب تُعرف بعدم القدرة على الشعور بالمتعة وتسمى أيضاً انعدام التلذذ، فهى حالة صحية عقلية غالبًا ما تكون أحد أعراض الاكتئاب واضطرابات أخرى مثل الذهان وفقدان الشهية والفصام واضطرابات الشخصية، يؤدي هذا إلى الشعور بعدم الاهتمام وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كان الشخص يحبها كثيرًا في الماضي.

انعدام التلذذ الجسدي- عندما يعاني الشخص من انعدام التلذذ الجسدي ، فإنه لا يتوقف عن الشعور بأي أحاسيس جسدية ولكنه غير قادر على الشعور بالمتعة والفرح المرتبطين به بشكل عام.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذا النوع، فإن الأنشطة مثل العناق واللمس والأكل تأتي بلا متعة.

انعدام التلذذ الاجتماعي

هو أحد أعراض الاكتئاب ونوع من انعدام التلذذ الذي يجعل الشخص يشعر بالوحدة ولا يشعر حتى برغبة في قضاء الوقت مع الآخرين، وتؤدي حالة الأنهيدونيا الاجتماعية هذه إلى فقدان الشخص الاهتمام بأي نوع من الأنشطة أو الأحداث الاجتماعية.

أعراض انعدام التلذذ

بعض الأعراض الأكثر شيوعًا للانهيدونيا هي-

قطع العلاقات مع الناس من حولك وتقليص عالمك الاجتماعي

الانسحاب الاجتماعي

عدم الاهتمام بأي تجمع عائلي أو مناسبة اجتماعية

الفشل في التعبير عن المشاعر والاحتفاظ بأفكارك لنفسك

فقدان الاهتمام بنشاطك المفضل

كره المواد الغذائية التي كنت تحبها

قلة المشاركة وإخفاء نفسك من العالم

أسباب الأنهيدونيا أو فقدان الشغف :

لا شيء في هذا العالم يحدث بدون سبب وبالتالي هناك سبب وراء كل شيء، وقد أثبتت بعض الأبحاث أيضًا أن انعدام التلذذ مرتبط بالتغيير في نشاط دماغ الشخص.

يمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب الطريقة التي يستجيب بها دماغك لهرمون الشعور بالسعادة المسمى الدوبامين، ويؤكد الباحثين أن الخلايا العصبية الدوبامين مفرطة النشاط في الأشخاص الذين يعانون من انعدام التلذذ، وبالتالي تؤثر على الطريقة التي يشعر بها الشخص ويعاونه.

علاج الأنهيدونيا أو فقدان الشغف :

إذا شعر شخص ما بفقدان المتعة في الأنشطة التي كانت ممتعة في السابق، فيجب نقل المريض إلى خبير في الصحة العقلية لتقييمه، يمكن أن يكون هذا أحد أعراض الأمراض العقلية الشائعة المتعددة، والتي يمكن علاجها بالعلاج الدوائي والعلاج النفسي.

بعض خيارات العلاج الأخرى التي يمكن أن يبحث عنها الشخص تشمل:

التأمل

العلاج بالكلام

تناول أدوية لعلاج حالات الاكتئاب .

