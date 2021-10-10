في أحدث ظهور لها.. أثار البهاق تنتشر في جسد سهير رمزي (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - تفاجأ الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الفنانة سهير رمزي بعد وجود علامات البهاق لأول مرة في جسدها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لسهير رمزى، بعد ظهورها الأخير في برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة “DMC”.

وانقسمت تعليقات الجمهور على الصورة فمنهم من تمنى لها الشفاء العاجل والبعض الآخر تساءل عن حجابها بعد ظهورها بشعرها في البرنامج.

وأثارت سهير رمزي حالة من الجدل مؤخرا بعد تصريحاتها عن زيجاتها في برنامج “السيرة”، وبخاصة زيجتها من الموسيقار حلمي بكر وهي بعمر 16 عاما.

ليرد حلمي بكر على تصريحاتها والذي أكد أن حديث سهير رمزي غير حقيقي وأن الثنائي أعلنا خطبتهما وهي في عمر 16 عاما ولكنه انتظرها 4 سنوات حتى أتمت عامها الـ20 مضيفا “تزوجتها وهي على مشارف 21 عاما أي أنها لم تكن قاصرة وقتها”، وفقا لما ورد في موقع صحيفة “الوطن”.

وتابع حلمي بكر “استمر زواجنا 4 سنوات وانفصلنا وهي عندها 24 سنة، وبالنسبة لتصريحات سهير رمزي، إحيانا الإنسان تفكيره بيخونه وبيخونه عقل لسانه، ولكن دا طبعا ميمنعش إنها ست محترمة، ودايما بتعمل خير ودا اللي الناس متعرفهوش عنها، ولكن أنا شاهد على دا، ست خيرة وبتعمل خير كتير”.

أما فيما يتعلق بسبب الإنفصال أكد حلمي بكر ما ذكرته سهير رمزي مشيرا إلى أنه كان رافضا دخولها المجال الفني وأضاف “هي جات في يوم قالتلي أنا معروض عليا فيلم اسمه (ست بنات وعريس)، مردتش عليها، فعادت الكلام مرة تانية مردتش فعادته للمرة الثالثة فقلت لها (إنتي طالق) واتفقنا على كل حاجة بمنتهى الهدوء والأدب والذوق وانفصلنا”.

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