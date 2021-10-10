بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يثير قلق متابعيه ويكشف عن التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار الفنان خالد الصاوي، قلق متابعيه خلال الساعات الماضية، بعد نشر صورة له على كرسي متحرك عبر حسابه على “إنستجرام”.

وكتب على الصورة: “ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة، واحترام الضعف، واحترام الكرامة اللي في الضعف”.

وعلق على الصورة قائلا: “أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كم يوم باذن الله”.

صورة خالد وتعليقه أثارا الكثير من القلق لدى جمهوره وأصدقائه، وحرص عدد كبير منهم الإطمئنان عليه.

بعدها حرص خالد الصاوي على الاعتذار لجمهوره وأصدقائه على القلق الذي سببه لهم، وكتب في رسالة جديدة عبر حسابه على “فيسبوك”: “بقالي ساعتين مثلا ما بين رغبتي أصلح ما فكسته بلا قصد، مسقط عشان واخد مسكنات لحد التشبع، وفي قمة التاثر لكم الاهتمام والصدق”.

أضاف: “عندي التهاب في عصب رجلي اليمين مزعج بس مش خطر، خلال 3 ايام يعود الشقي بقي بأمرالله”.

تابع خالد الصاوي موضحا سبب ظهوره جالسا على كرسي متحرك وهو يبدو مرهقا: “لما قعدت على الكرسي لآن المسافة كبيرة طلبت معايا تصوير، لما شفت الصورة حسيت بشيء بس استعجلت أو افتكست أو المسكنات لعبت الدنيئة فقلقتكم بلا داعي، أسف جدا”.

اختتم خالد الصاوي توضيحه قائلا: “أهم شيء إن اللي بيننا كل مرة يثبت اصالته، أحبكم أكثر مما تتسع العبارة”.

وعن تفاصيل الإصابة، أوضح الفنان خالد الصاوي، أن الإصابة بدأت حينما كان يصور آخر مشهد له فى فيلم القاهرة مكة، قائلا: «أثناء تصوير مشهد في الفيلم شدت الحماسة أمورها علي، والمشهد كان خلال حمام أحد الغرف، ومع حرارة التصوير وبرودة التكيف فى الغرفة بالإضافة إلى الإجهاد البدني والعصبي قمت بحركة خاطئة أدت إلى الالتهاب في القدم»، مشيرًا إلى أن إنتاج فيلم القاهرة مكة، وفروا له أطباء متخصصين فى موقع التصوير، وعقب الكشف عليه نصحوه بالراحة 3 أيام.