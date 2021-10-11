سهير رمزي عن علامات البهاق المنتشرة في جسدها: “مش بهاق وده بسبب كريم منتهي الصلاحية”

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول رواد التواصل الاجتماعي أحدث صورة للفنانة سهير رمزي، قبل قليل، والذي ظهر انتشار علامات البهاق في جسدها، رغم أنها لم تكشف من قبل عن إصابتها لهذا المرض.

ولكن وضحت سهير رمزي، بعد تداول العديد من المواقع إصابتها بالبهاق، وقالت في تصريحات صحفية، إنها لا تعاني من مرض البهاق، وكل ما حدث أنها استعملت “كريم” منتهية صلاحيته، وهو ما تسبب في ذلك، وتشكر ربنا على كل شيء.

كما أشارت سهير رمزي، إلى أنها تتمتع حاليًا بصحة جيدة، معقبًا: الحمد لله أنا بخير دلوقتي ومفيش أي حاجة تقلق.. شكرًا على سؤالكم.

على جانب آخر، أثارت سهير رمزي حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بعد تصريحاتها عن زيجاتها في برنامج السيرة، خاصة زيجتها من الموسيقار حلمي بكر، وهي بعمر 16 عامًا.

وتحدثت الفنانة سهير رمزي عن أزواجها خلال الحلقة قائلة: مش فاكرة كام وطبعًا لازم يكونوا بالحلال، موضحة أن أول زيجة كانت من حلمي بكر وعمرها وقتها 16 سنة، لكنهم انفصلوا بسبب رفضه دخولها التمثيل، والزيجة الثانية استمرت 4 سنوات، والثالثة كانت من رجل أعمال عربي واستمرت نحو 7 سنوات وانفصلوا بسبب الغيرة، والرابعة كانت من الفنان محمود قابيل التي استمرت سنة واحدة.

فيما لفتت إلى أن الزيجة الخامسة كانت من رجل الأعمال سيد متولي واستمرت 7 أو 8 سنوات، والسادسة من رجل أعمال سوري واستمرت أقل من سنة، وتزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي لمدة 5 سنوات، أما الأخيرة فكانت من صاحب شركة السياحة علاء الشربيني الذي تعرفت عليه أثناء أدائها مناسك العمرة بعد وفاة والدتها بـ 6 أشهر.

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