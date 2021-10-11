الهضبة يتصدر ترند تويتر فى عيد ميلاده

يحتفل الهضبة عمرو دياب، فى 11 أكتوبر، بعيد ميلاده الستين، وهو يتربع على عرش النجومية، رغم اختلاف منافسيه الذين يتغيرون بين جيل وآخر، إلا أنه متمسك بشعبيته وجماهيرته مهما تغيرت الأسماء من حوله.

وحرص عدد كبير من جمهور الفنان عمرو دياب على تهنئته بعيد ميلاده ، ودشن محبى الفنان عمرو دياب هاشتاج “عمرو دياب " عبر موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ".

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر