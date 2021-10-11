يحتفل الهضبة عمرو دياب، فى 11 أكتوبر، بعيد ميلاده الستين، وهو يتربع على عرش النجومية، رغم اختلاف منافسيه الذين يتغيرون بين جيل وآخر، إلا أنه متمسك بشعبيته وجماهيرته مهما تغيرت الأسماء من حوله.
وحرص عدد كبير من جمهور الفنان عمرو دياب على تهنئته بعيد ميلاده ، ودشن محبى الفنان عمرو دياب هاشتاج “عمرو دياب " عبر موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ".
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهضبة يتصدر ترند تويتر فى عيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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