بيج رامي بعد فوزه باللقب: “طموحي أجيب 7 مستر أولمبيا وأهدى هذا الإنجاز الكبير للرئيس”

ابو ظبي - احمد الجزار - أجرى برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر مداخلة هاتفية مع النجم المصري “بيج رامي”، بعد حصوله على لقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي.

تحدث “بيج رامي” عن ثقته بالفوز بسبب الدعم الذي شعر به في الفترة السابقة على البطولة، وكشف عن مشروع لإقامة بطولة مستر أولمبيا مصر، وإليكم أبرز تصريحاته في المداخلة:

– مبروك للشعب المصري، وكتّر خير كل الناس اللي سهروا معانا ودعولنا إمبارح

– كان عندي ثقة في الفوز بدعوات الناس ليا الفترة اللي فاتت

– أهدي الإنجاز الكبير ده لراعي الرياضة الأول في مصر سيادة الريس

– نصيحتي لكل الناس مفيش مستحيل، نقدر نوصل لأي حاجة بعد توفيق ربنا وبشوية اجتهاد

– العالم كله متحمس لإقامة بطولة مستر أولمبيا مصر

– طموحي نكبر الرياضة في مصر، ونجيب لمصر 7 مستر أولمبيا

– وزير الشباب والرياضة بيتصل بيا كل 5 دقايق، ربنا يقدره ويفضل واقف في ظهرنا

– إطلاق اسمي على أكبر ميادين كفر الشيخ أكبر من قيمتي، مصر دايما بتدينا أكتر مما نستحق