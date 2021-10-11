الموت يُفجع ديانا كرزون في حماها

ابو ظبي - احمد الجزار - فجعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، بوفاة حماها والد زوجها معاذ العمري.

ونعت ديانا حماها عبر حسابها على موتقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وكتبت: “بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

وتابعت: “انتقل إلى رحمة الله تعالى حماي أبو زوجي العم (عصام سعيد العمري) الله يرحمك عمي عصام .. عزائي الى زوجي وحماتي واخوانه وكل عشيره العمري إنا لله وانا اليه راجعون”

وكشفت ديانا تفاصيل الجنازة والعزاء وكتبت: ” صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد سحاب الكبير وسيشيع جثمانه الى المقبرة الاسلامية في سحاب وتقبل التعازي للرجال والنساء في منزل نجله معاذ الكائن في ضاحية النخيل مقابل جمعية عين الصايغ”.

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ديانا تضع طفلتها الأولى

أعلنت ديانا كروزن في يوليو الماضي عن قدوم مولودتها الأولى من زوجها معاذ العمري، ونشرت صورة له وهو يحمل طفلته، وعلقت: “شكراً للجميع على كلامكم الطيب ومشاعركم النبيلة اللي غمرتونا فيها وكنتم جزء من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى “سلمى” .. واسمحو لي أشكر #الدكتور_عمر_العمري هذا الانسان الرائع وللكادر الطبي الفخم وهذا الصرح الطبي بكل تفاصيله .. وبنك الخلايا الجذعية BabyCord Jordan – Saving Lives على تخزينهم الخلايا الجذعية لطفلتنا”.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الفنانة ديانا كرزون ولادة طفلتها الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري، بعد إعلان زواجهما أثناء الحجر الصحي لفيروس كورونا، في سبتمبر الماضي، الذي اقتصر على عدد محدد من الأهل والأصدقاء التزاما بالإجراءات الاحترازية الصارمة التي فرضتها المملكة الأردنية طوال العام الماضي.