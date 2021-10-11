إخلاء سبيل حمو بيكا بكفالة 5 اَلاف جنيه بعد اتهامه بضرب معجب له في بنزينة

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا وحارسه الشخصي بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك بعد اتهامهما بالاعتداء على شخص حاول التقاط صورة مع بيكا.
كانت نيابة العامرية أول بالإسكندرية أمرت بسرعة ضبط وإحضار حمو بيكا وحارسه الشخصي، كما أمرت بسرعة طلب تحريات المباحث والتحفظ على كاميرات المراقبة واستجواب شهود العيان لبيان حقيقة الأمر.
يشار أن الأزمة بدأت ببلاغ من شخص يتهم حمو بيكا بالتعدي عليه بالضرب، وكشفت التحريات أن حرس حمو بيكا اعتدوا بالضرب على شخص حاول التقاط صورة معه أثناء تواجدهم في محطة وقود بالكيلو 21 طريق الإسكندرية مطروح.
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